AKP'li Özlem Zengin 'kuyuya düşüyormuş gibi hissediyorum' diyerek açıkladı: Dikkat çeken 6284 yanıtı

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken; 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla ilgili AKP'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Tv100'de Ece Üner'in sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tartışmalarla ilgili daha önce yaptığı bir dönem yaptığı "Çok yalnız hissediyorum" çıkışına açıklık getirdi. Zengin "Benim arzu ettiğim şey; kendi aramızda konuştuğumuz şeyi aslında arkadaşlarımızın daha sesli dile getirmeleri. Sadece kadınların değil erkeklerin de bunu söylemesi" diye konuştu.

ECE ÜNER 'HANGİ AK PARTİ?' DİYE SORUNCA...

Üner'in "Baktığınız zaman AK Parti'de 3. bölge 2. sırada Özlem Zengin ismini görüyoruz. 4. sıraya baktığımızda da Zekeriya Yapıcıoğlu ismini görüyoruz. Özlem Zengin der ki '6284 kırmızı çizgimizdir'; HÜDA-PAR'ın Genel Başkanı Yapıcıoğlu der ki '6284 kaldırılmalıdır.' Hangisi AK Parti'nin resmi duruşunu sembolize eder?" sorusuna da yanıt veren Zengin; "Biz kendi kimliğimizle onlar da kendi kimlikleriyle seçime giriyorlar. Biz seçimlere beraber girdiğimizde tırnak içinde söylersek kendisi AK Parti'nin milletvekili olmuyor zaten." dedi.

Zengini'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Türkiye'de İstanbul Sözlşemesi ve 6284 tartışmasını açan Saadet Partisi'dir. Aynı soruyu CHP'ye sormanız lazım. Hangi CHP? Sayın Akşener'e de sormak zorundasınız. Bakarsınız, mitinglerde bunu dile getirse de yazılı hiçbir metine bunlar yazmıyor.

"BİZ KENDİ KİMLİĞİMİZLE ONLAR DA KENDİ KİMLİKLERİYLE SEÇİME GİRİYOR"

Ben siyasette çok alışık olmayacak şekilde çok açık ve net konuşan birisiyim. Bahsettiğiniz beyefendi aslında bir başka partinin genel başkanıdır. Biz seçimlere beraber girdiğimizde tırnak içinde söylersek kendisi AK Parti'nin milletvekili olmuyor zaten.

Evet aynı listeden giriyoruz fakat kendisi başka bir partinin genel başkanı. Böyle bir unvanı da var.

Biz kendi kimliğimizle onlar da kendi kimlikleriyle seçime giriyorlar.

"ARKADAŞLARIMIN NEREDEYSE TAMAMI BENİM GİBİ DÜŞÜNÜYOR"

O yüzden biz kendi durduğumuz yerde durmaya devam ediyoruz. 6284'le ilgili de kendi partimdeki arkadaşlarımdan neredeyse tamamı zaten benim gibi düşünüyor.

"ARTIK BİR KUYUYA DÜŞÜYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ve ayrıca da sürekli bu konular üzerinden de artık bir kuyuya düşüyormuş gibi hissediyorum.

'ÇOK YALNIZ HİSSEDİYORUM' SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Benim o dönemdeki 'Çok yalnız hissediyorum' diye yaptığım sesleniş lütfen artık dışarıya ses verin seslenişidir. Hem aileyi korumak hem kadına karşı şiddeti önlemek istiyoruz. Bunlar yarış halinde değildir. Benim için kadına şiddet kırmızı çizgiyse aile de öyledir. Aileden daha kıymetli ne vardır.

O sebeple bu kadar bu konu üzerinde konuşulunca, Türkiye'de bu alanda devasa bir hasar varmış gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bizim yapmamız gereken hem kadınları korumak hem de aile içindeki şiddet mağdurunu korumak.

"BENİM ARZU ETTİĞİM ŞEY..."

Benim arzu ettiğim şey; kendi aramızda konuştuğumuz şeyi aslında arkadaşlarımızın daha sesli dile getirmeleri. Sadece kadınların değil erkeklerin de bunu söylemesi.

Ama öyle bir durum var ki bu konuyla ilgili kim ne derse desin Twitter odaklı küçük bir yapı sürekli insanları boğuyor ve gerçek olmayan şeyler üzerinden devasa bir problem alanı varmış gibi anlatıyor."