Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 642 bin 721, gümrüklerde ise 120 bin 640 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA