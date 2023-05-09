Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 361 oldu.

Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 642 bin 721, gümrüklerde ise 120 bin 640 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
Hakimler ve savcılar sordu, Kılıçdaroğlu yanıtladı: 'Hesap sorulmayacağını düşünmemelidir' Hakimler ve savcılar sordu, Kılıçdaroğlu yanıtladı
Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü Serenay Sarıkaya çileden çıktı! Kıvanç Tatlıtuğ sorusuna ateş püskürdü
Alişan yıllar sonra her şeyi itiraf etti! 25 yıl sonraki açıklaması... Alişan yıllar sonra her şeyi itiraf etti! 25 yıl sonraki açıklaması...
Ozan Bingöl: TİP'ten adaylığım açıklandı, 24 saat geçmeden eşimin bakanlıktaki görevini sonlandırdılar TİP'ten aday oldum, 24 saat geçmeden eşimin bakanlıktaki görevi sonlandırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları Erdoğan'ın 'sarsılmaz' kalesinde son anket: İşte partilerin ve adayların son oy oranları
2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var 2023'ün en popüler şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den de bir şehir var
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok kente uyarı!
Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi Shakira ihaneti çabuk unuttu
İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz İslam Memiş: Dikkat, kaybedersiniz