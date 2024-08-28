İşte Ekonomideki Vahim Tablo! 'İki Emekli Bir Simit Alıyor, Bölüşüp Yiyorlar'

Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle düşen alım gücü vatandaşın cebindeki yangını körüklemeye devam ediyor. Vatandaşın geldiği durumu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır simit satan Nebi Gönen, tecrübelerine dayanarak değerlendirdi.

Gönen, vatandaşların alım gücünün düştüğünü, bir emeklinin 10 liralık simide '7,5 lira olmaz mı' diye sorduğunu söyledi. Emeklilerin de bir simit almakta zorlandığını belirten Gönen, iki emeklinin bir simidi alıp bölüşerek yediğini anlattı.

'İKİ EMEKLİ BİR SİMİDİ YİYOR'

Simitçi Nebi Gönen şöyle konuştu:

"Ben Kadirli'de yıllardan beri simit satıyorum. İki tane emekli oturuyordu simit istedi. 'Bir simidi yiyeceğiz, paylaşacağız' dedi. Günde 200 tane satıyordum şimdi 80 tane satıyorum. Simit 10 lira, millet alamıyor alım gücü yok. Eskisi kadar satamıyorum simit. Milletin parası yok. Emekliler '7,5 liraya olmaz mı' diyor, alamıyorlar."

Kaynak: ANKA