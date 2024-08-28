İstanbul'u Süper Hücre Vurdu, Finans Merkezindeki AVM'nin Tavanı Çöktü

İstanbul'da bir anda bastıran süper hücre kenti birbirine kattı. Kent genelinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Finans Merkezi içerisinde yapımı devam eden alışveriş merkezini (AVM) su bastı. AVM'yi su basmasının ardından tavanda çökme yaşandı.



İstanbul Ataşehir Finans Merkezi'nde meydana gelen olayda, İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Finans Merkezi içerisinde yapımı devam eden alışveriş merkezinin tavanında su basması sonucu çökme meydana geldi.

İçeride kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı engelledi. AVM yapımında çalışan işçiler ise durumu yetkililere bildirerek önlem aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: İHA