Dilencilik Yapmak İçin Taksiyle İl Değiştirmiş

Mersin'de dilencilik yapan bir kişinin, kente gelmek için taksi kullandığı ortaya çıktı. Dilenen şahsın üzerinden çıkan parayla ilgili tutanak tutuldu.

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Dilencilik Yapmak İçin Taksiyle İl Değiştirmiş

Mersin'in Tarsus ilçesinde dilencilik yapan bir kişinin Adana'dan Tarsus'a taksiyle geldiği tespit edildi.
Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne bağlı zabıta ekipleri, Tarsus’ta dilencilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların duygularını istismar ederek cadde ve bulvarlar ile vatandaşların yoğun geçiş yaptıkları güzergahlar üzerinde dilencilik yapan ve bunu meslek edinen kişilere karşı düzenlenen uygulamada Adana’dan Tarsus’a taksisi tutarak geldiği belirlenen ve dilencilik yapan bir şahıs yakalandı.

Tarsus’ta vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederek dilenen şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33/1 maddesine istinaden cezai işlem uygulandı. Dilenen şahsın üzerinden çıkan parayla ilgili tutanak tutuldu.

Kaynak: İHA

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