İşte E-Devlet'te En Çok Ziyaret Edilen Uygulama

Bakan Işıkhan, e-Devlet üzerinde insanların en fazla tıkladığı uygulamanın 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' olduğunu açıkladı.

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İşte E-Devlet'te En Çok Ziyaret Edilen Uygulama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' uygulamasının e-Devlet'te en çok aratılan kısım olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yapan Işıkhan, 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' uygulamasının 467 milyon 997 bin kez kullanılarak en popüler hizmet olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, e-Devlet'in sunduğu hizmetlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bu platformun 'Dijitalin Yüzyılı'nda hızlı, güvenli ve kolay erişilebilir olmaya devam edeceğini öne sürdü.

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