Yalnız Yaşayan Adamın Cesedini Kötü Kokudan Şüphelenen Polisler Buldu

Denizli'de yalnız yaşayan Ahmet Özel Yanık, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Yanık’ın yetiştirme yurdunda büyüğü ve kimsesi olmadığı belirtildi.

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Yalnız Yaşayan Adamın Cesedini Kötü Kokudan Şüphelenen Polisler Buldu

Denizli’de yalnız yaşadığı evde polis tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesinde meydana geldi. Polis ekiplerinin bir dosya ile ilgili bilgisine başvurmak için gittiği evin yakınlarında duydukları kötü kokudan şüphelenerek girdikleri evde Ahmet Özel Yanık’ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığı fark etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü üzerine öldüğü belirtildi. Olay yerinde incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Cenazesi bugün adli tıp kurumunun morgundan alınıp mahallesinde bulunduğu mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Ahmet Özel Yanık’ın yetiştirme yurdunda büyüğü ve kimsesi olmadığı belirtildi. Ayrıca Yanık'ın ilçede faaliyet gösteren bir eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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