İstanbul'un Göbeğinde Şaşırtan Görüntü: Kimse Fark Etmedi, Milyonluk Araçlar Suya Gömüldü
İstanbul Sarıyer'de yoğun yağış sonrası lüks araçların park edildiği alan, tahliye edilmeyen yağmur sularıyla doldu. Lüks araçlar su altında kalırken, alanda görevli olduklarını iddia eden 4 kişi olayın duyulmaması için basın mensuplarına tehdit ederek hakaretlerde bulundu.
Sarıyer Ayazağa'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Vadi İstanbul'un karşısındaki bir şantiye alanında yer alan Chery marka sıfır kilometre araçlar, sağanak yağışla birlikte park alanında sular altında kaldı.
BASIN MENSUPLARINA TEHDİT
Şantiyedeki bir kepçenin gider açmasının ardından araçların bulunduğu alandaki su boşaltıldı. Lüks araçların hasar almadığı öğrenilirken, alanda görevli olduklarını iddia eden 4 kişi olayın duyulmaması için basın mensuplarına tehdit ederek hakaretlerde bulundu.
Kaynak: İHA
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