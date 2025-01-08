İstanbullu Geçen Yıl Ömründen 5 Günü Trafikte Bıraktı: Bu Zirveyi de Kaptırmadık!

Özellikle mesai saatleri çıkışında yoğun trafikle boğuşan İstanbul, 2024 yılında trafikte en çok zaman kaybedilen şehirler listesinde birinci oldu. Inrix adlı şirketin yayımladığı verilere göre İstanbul’da trafiğe çıkan bir sürücü yoğunluk nedeniyle 105 saat harcadı.

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İstanbullu Geçen Yıl Ömründen 5 Günü Trafikte Bıraktı: Bu Zirveyi de Kaptırmadık!

Her yıl dünya genelinde en fazla trafik yoğunluğuna sahip kentlerin sıralamasını hesaplayan ABD merkezli yazılım şirketi Inrix'in yayımladığı verilere göre; İstanbul'da yaşayan bir sürücü 2024 yılında trafikte ortalama 105 saat harcadı.

İstanbullu Geçen Yıl Ömründen 5 Günü Trafikte Bıraktı: Bu Zirveyi de Kaptırmadık! - Resim : 1

Bu veri, İstanbul'u dünyada trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu kentler listesinin zirvesine yerleştirdi. Araştırma kapsamında 37 ülkeden 900'ü aşkın kentin verileri takip edilerek incelendi.

2024'TE TRAFİK NEDENİYLE İSTANBUL’DA 105 SAAT HARCADI

Veriler, trafiğin pik yaptığı saatlerde kaybedilen süre göz önüne alınarak değerlendirildi. Bu değerlendirmeye göre İstanbul, trafikte harcanan 105 saat ile listenin en tepesinde yer aldı. İstanbul, 2023 yılında 91 saatle listede kendine altıncı sırada yer bulmuştu. 2024'te bu oran bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 artış göstermiş oldu.

İstanbullu Geçen Yıl Ömründen 5 Günü Trafikte Bıraktı: Bu Zirveyi de Kaptırmadık! - Resim : 2

Geçen yılın birincisi New York ise, bu yıl trafikte kaybedilen 102 saatle listede ikinci sırayı Chicago'yla paylaştı. 2023'te beşinci sırada olan Chicago'da trafikte harcanan saatin 96'dan 102'ye çıktığı tespit edildi. Sürücülerin trafikte 101 saat kaybettiği Londra ise listede dördüncü oldu.

İstanbullu Geçen Yıl Ömründen 5 Günü Trafikte Bıraktı: Bu Zirveyi de Kaptırmadık! - Resim : 3

YOĞUN TRAFİK SAĞLIK SORUNLARINA DA YOL AÇIYOR

Trafik sıkışıklığı, dünyanın dört bir yanında zaman ve ekonomik verimlilik kaybına yol açıyor. Yoğun trafik beraberinde hava kirliliğini de getiriyor ve şehirde yaşayan vatandaşların sağlığını olumsuz etkiliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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