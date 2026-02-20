İstanbul'daki Uyuşturucu Soruşturmasında 4 Kişinin Test Sonucu Belli Oldu
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu'nun test sonuçları ise negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından rapor hazırlandı.
Buna göre, Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.
Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu'nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA
