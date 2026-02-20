Tatlıcıda Skandal Görüntü! Ayaklarıyla Hamur Yoğurdu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde kaydedilen görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir kişinin üretim alanında hamuru ayaklarıyla yoğurduğu görüldü. İş yeri mühürlenerek kapatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

AYAKLARIYLA HAMUR YOĞURDU

Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı. İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi.

Tatlıcıda Skandal Görüntü! Ayaklarıyla Hamur Yoğurdu - Resim : 1

Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.

Tatlıcıda Skandal Görüntü! Ayaklarıyla Hamur Yoğurdu - Resim : 2

Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sakarya
Son Güncelleme:
Silah Bırakma Sürecinde Kritik Eşik, Yasal Adımlar Meclis Yolunda: Gözler MİT Raporunda Silah Bırakma Sürecinde Kritik Eşik, Yasal Adımlar Meclis Yolunda: Gözler MİT Raporunda
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Epstein Skandalında Tüyler Ürperten İddia: Cesetler Zorro Çiftliği'ne mi Gömüldü? Epstein Skandalında Tüyler Ürperten İddia: Cesetler Zorro Çiftliğe mi Gömüldü?
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu: 32 Kişi Gözaltına Alındı Futbolda Yasa Dışı Bahis ve Şike Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması… Serbest Bırakılmışlardı: Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı
Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi Ünlü Oyuncu Yalçın Özden Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi
Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti Ramazanda Lüks Sahur Trendi Zirvede: Kişi Başı Sahur Fiyatları Görenleri Şoke Etti
Su Kaynaklarında Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi? O Bölgede Radon Seviyesi Yükseldi: Uzmanlardan Korkutan Açıklama! Büyük Depremin Habercisi mi?