Tatlıcıda Skandal Görüntü! Ayaklarıyla Hamur Yoğurdu
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde kaydedilen görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir kişinin üretim alanında hamuru ayaklarıyla yoğurduğu görüldü. İş yeri mühürlenerek kapatıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
AYAKLARIYLA HAMUR YOĞURDU
Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı. İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi.
Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.
Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.
