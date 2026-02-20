Uyuşturucu Operasyonları Sonrası İş Dünyasında Yeni Dönem: İşe Alımlarda Madde Testi Şartı Aranıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de son dönemde art arda gelen uyuşturucu operasyonları ve test sonuçları, iş dünyasında yeni bir hassasiyet alanı oluşturdu. Önceden sınırlı sektörlerde gündeme gelen madde testleri, artık çok daha geniş bir alanda konuşuluyor. Pek çok şirket, işe alım ve periyodik sağlık kontrollerine madde taramasını da eklemeye başladı.

TALEPTE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Sürücülük, güvenlik ve ağır sanayi gibi kritik meslek gruplarında uygulanan testlerin son aylarda bu uygulamanın farklı sektörlere de yayıldığı görülüyor.

Sabah’ın haberine göre, bazı firmalar testleri yazılı prosedür haline getirirken, bazıları adaylara mülakat sürecinde zorunlu kriter olarak iletiyor. Laboratuvar yetkilileri, işveren kaynaklı taleplerde reminding seviyede artış yaşandığını belirtiyor.

LABORATUVARLAR KURUMSALA YÖNELDİ

Artan başvurular laboratuvar sektöründe de yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. Kurumlara özel toplu test paketleri hazırlanırken, hızlı sonuç süreçleri ve mobil numune ekipleri gibi hizmetler yaygınlaşmaya başladı. Bu tablo, madde testlerinin bireysel sağlık kontrolünden çıkarak kurumsal risk yönetiminin bir parçasına dönüştüğüne işaret ediyor.

TEST ÜCRETLERİ NE KADAR?

“Bağımlılık Yapıcı Madde Tarama Testi” olarak bilinen uygulamanın maliyeti de merak konusu. Sektör kaynaklarına göre testlerin ortalama piyasa bedeli 2.200 TL civarında seyrediyor. Toplu anlaşmalar yapan büyük ölçekli şirketlerde ise birim maliyetlerin daha aşağı çekilebildiği ifade ediliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Özellikle büyükşehirlerde test sayılarında belirgin artış gözleniyor. Laboratuvar temsilcileri, yalnızca İstanbul’da her gün on binlerce işveren talepli tarama testi yapıldığını aktarıyor. Artan rekabetle birlikte laboratuvarlar arasında fiyat ve hizmet odaklı yarışın da hız kazandığı belirtiliyor.

KAMU KURUMLARINDA DÜZENLİ UYGULAMA

Madde testleri bazı kamu kurumlarında da uzun süredir uygulanıyor. Büyükşehir belediyelerine bağlı ulaşım birimlerinde düzenli taramaların yapıldığı, test sonuçlarına bağlı olarak son yıllarda çeşitli idari işlemler gerçekleştirildiği biliniyor.

Uzmanlara göre işverenin madde testi talep etmesi hukuken mümkün. Ancak bunun belirli şartlara bağlı olduğu vurgulanıyor. Testin işin niteliğiyle uyumlu olması, çalışanın açık rızasının alınması ve kişisel verilerin gizliliğinin korunması temel gereklilikler arasında yer alıyor.

SONUÇLAR KİME TESLİM EDİLİYOR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında test sonuçları doğrudan işverene iletilmiyor. Laboratuvarlar, sonuçları yalnızca test yapılan kişiye veriyor. İşverenle paylaşım ise ancak çalışanın açık onayıyla mümkün oluyor. Uygulamada sonuçlar genellikle kapalı zarfla veya kişiye özel dijital erişimle teslim ediliyor.

Kaynak: Sabah