İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Cumhuriyet bayramının 100. yıl resmi kutlama provaları için yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına hazırlanıyor. İstanbul Valiliği, 29 Ekim pazar günü gerçekleşecek resmi törenin hazırlığı ve provalar için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yayınlanan duyuruya göre 24 Ekim Salı sabah altıdan itibaren Vatan Caddesi olarak da bilinen Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü trafiğe kapatılacak.

Provalar için Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan, başta D-100 karayolu olmak üzere, tüm bağlantı yolları da trafiğe kapatılacak. Adnan Menderes bulvarı, 24 Ekim Salı günü provaların bitimine kadar kapalı kalacak.

Aracıyla bölgeye gitmesi gerekenler ise Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi ve Sahil Yolu Kennedy Caddesi'ne yönlendirilecek.

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