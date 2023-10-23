Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Dersim, Erzurum, Niğde ve Adana'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Dersim ve Erzurum çevreler ile Niğde'nin doğu, Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı - Resim : 1

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevreleri ile Niğde'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
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