16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı

Aksaray’da hem ehliyetsiz hem de alkollü olan 16 yaşındaki genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi.

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16 yaşındaki ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı

Kaza, Çiftlik Mahallesi 127. Cadde TOKİ Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden TOKİ konutları istikametine seyreden M.İ. (16) idaresindeki 50 FR 386 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi.

Kazada 16 yaşındaki sürücü hafif sıyrıklarla yaralanırken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Yardım ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edilen sürücü daha sonra polis aracına bindirildi. Burada alkol muayenesinden geçirilen sürücünün 0,48 promil alkollü olduğu tespit edilirken yapılan sorgulamasında da ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Ehliyetsiz genç sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL para cezası kesildi. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

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