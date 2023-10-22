TAB Gıda'nın halka arzına rekor düzeyde katılım

TAB Gıda'nın halka arzı, 5,2 milyon kişinin katılımıyla Borsa İstanbul tarihinin halka arz yatırımcı rekorunu kırarken; halka arz büyüklüğü 6,8 milyar TL oldu.

TAB Gıda'nın halka arzına rekor düzeyde katılım

İş Yatırım Menkul Değerler, TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. 18-19-20 Ekim tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilen TAB Gıda'nın halka arzına, planlananın 2,5 katı talep geldi. Şirketin payları 130 TL'den halka arz edilirken, halka arz büyüklüğü 6 milyar 825 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aynı zamanda TAB Gıda'nın halka arzına yaklaşık 5 milyon 185 bin kişi katılılırken; böylelikle Borsa İstanbul tarihinin halka arz yatırımcı rekoru kırıldı.

Şirketin halka arz sonuçlarının detayları şöyle:

"Şirket’in 1 TL nominal payları 130,00 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 52.500.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 6.825.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,

• Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 2,1 katı ve
• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,2 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 2,5 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 4.943.543 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 5.673 adedi Grup Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 246 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 4.949.462 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır."

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