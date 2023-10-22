İstanbul artık bize yabancı: 2.2 milyon kişi diğer şehirlere göç etti

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son beş yılda İstanbul'dan diğer şehirlere göç edenlerin sayısı 2,2 milyon kişiye ulaştığını belirterek, “Bu göç hareketleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısında ciddi oranda artış yaşanıyor. İstanbul yabancıların memleketi olmuş” diye konuştu.

Tekin, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son beş yılda İstanbul'dan diğer şehirlere göç edenlerin sayısı 2,2 milyon kişiye ulaşırken, Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da yaşayan Suriyeli nüfusu her bin kişiden 32'si oluşturuyor. Ancak, İstanbul'dan gidenlerin sayısı gelenlerden daha fazla, özellikle geçim sıkıntısı ve yüksek kira fiyatları gibi ekonomik nedenlerle kayda değer bir göç hareketi yaşanıyor.” dedi

TÜİK verilerine göre son beş yılda İstanbul'dan daha iyi konut ve yaşam koşulları arayışıyla 462 bin kişi şehri terk ettiğini ifade eden Tekin,” Ancak, bilinmeyen nedenlerle göç edenlerin oranı da oldukça yüksek, bu da daha iyi yaşam şartları arayışının gerçekte daha yaygın olduğuna işaret ediyor. İstanbul'un aldığı ve verdiği göç arasındaki fark, yani "net göç", son beş yılda 199 bin kişi ekside bulunuyor. Bu da İstanbul'dan göç edenlerin daha fazla olduğunu gösteriyor" dedi.

Durmaksızın her sene yüzbinlerce kişi de İstanbul'dan göç etmeye devam diyen Tekin,”2018-2022 yılları arasındaki son 5 yılda toplam 1 milyon 983 bin kişi İstanbul’a göç etti. İstanbul’da son 5 yılda net göç sayısı ise 199 bin oldu. 2019’da net göç sayısı artı verirken diğer yıllarda hep eksi seyretti. Yani, giden sayısı gelenlerden daha fazla oldu. 2022’de eksi göçün en yüksek olduğu şehir 33 bin ile İstanbul oldu.

Metropoller bu denli şişirildiğinde, altyapı sistemlerinin ciddi biçimde zarar göreceği gerçeğiyle yüzleşmek kaçınılmaz oluyor diyen Tekin, “ 18 milyonluk bir şehrin altyapı ve üst yapısı, ana arterler, ara sokaklar ve yan yollar artık işlevini yitirmek üzere. Yüksek yaşam maliyetleri, aşırı nüfus yoğunluğu, trafik sıkışıklığı ve iş olanakları gibi etkenler, insanların artık kırsal bölgelerde yaşam seçeneğini tercih etmeye başladığını gösteriyor. Aynı zamanda yaşanan bu göçler işgücü ve istihdam yapısında da değişimlere neden olarak kayıt dışı ekonominin gelişmesinde etkin bir rol oynuyor. İstanbul’un bu sorunlarla hesaplaşması ve siyaset üstü bir çabanın ortaya konulması gerekiyor" diye konuştu