Fenerbahçe tribünlerinden Filistin'e destek

Hatayspor ile maça çıkan Fenerbahçe'de taraftar tribünden Gazze'deki yaşanan saldırılara tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe tribünlerinden Filistin'e destek

Fenerbahçeli taraftarlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Kale arkası tribününde Filistin bayrağı açan sarı-lacivertliler, "Gazze'deki zulme dur de" yazılı pankart astı. Taraftarlar "Kahrolsun İsrail" tezahüratları da yaptı.

Öte yandan her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz!" pankartıyla çıktı.

Ayrıca maç öncesinde Gazze'de hayatını kaybeden siviller için yapılan saygı duruşu sırasında taraftarlar "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.

Etiketler
Fenerbahçe İsrail-Filistin gerginlik
Son Güncelleme:
İSPARK'tan dolandırıcılara karşı açıklama: QR koda dikkat edin İSPARK'tan dolandırıcılara karşı açıklama: QR koda dikkat edin
Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak
Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor
Mahkeme, kaçak işletmelerin yıkımında İBB'yi haklı buldu Mahkeme, kaçak işletmelerin yıkımında İBB'yi haklı buldu
ÇOK OKUNANLAR
En temiz kalpli 3 burç açıklandı! İçlerinde hiç kötülük yok En temiz kalpli 3 burç açıklandı
35 kilo veren oyuncu bambaşka biri oldu 35 kilo veren oyuncu bambaşka biri oldu
28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı 28 yıllık evlilik tek celsede bitti
Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz
İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi