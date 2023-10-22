Fenerbahçe tribünlerinden Filistin'e destek

Fenerbahçeli taraftarlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Kale arkası tribününde Filistin bayrağı açan sarı-lacivertliler, "Gazze'deki zulme dur de" yazılı pankart astı. Taraftarlar "Kahrolsun İsrail" tezahüratları da yaptı.

Öte yandan her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz!" pankartıyla çıktı.

Ayrıca maç öncesinde Gazze'de hayatını kaybeden siviller için yapılan saygı duruşu sırasında taraftarlar "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.