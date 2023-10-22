Fenerbahçe stadında 'Engin Polat' reklamı

MASAK'ın haklarında rapor hazırladığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek mal varlıklarına el konan Dilan Polat- Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.

Son olarak "Suç gelirlerini aklama" soruşturmasının ardından yurtdışına kaçtıkları iddia edilen Polat çifti bu defa da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 'ortaya çıktı.'

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hatayspor'u konuk ettiği maçta, stadyumdaki reklam panolarında Engin Polat'ın el konan şirketinin reklamı yayınlandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve gazeteci duruma tepki gösterdi.

SPONSOR OLMUŞTU

İfşaat ve soruşturmadan kısa süre önce de Dilan Polat, Fenerbahçe Voleybol Takımı'yla resmi sponsorluk anlaşması imzalamıştı.