Fenerbahçe stadında 'Engin Polat' reklamı

Eşi Dilan Polat'la birlikte haklarında "Suç gelirlerini aklama" soruşturması açılan ve malvarlıklarına el konan Engin Polat, Fenerbahçe-Hatayspor maçında saha içi panolarına reklam verdi.

Fenerbahçe stadında 'Engin Polat' reklamı

MASAK'ın haklarında rapor hazırladığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek mal varlıklarına el konan Dilan Polat- Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.

Son olarak "Suç gelirlerini aklama" soruşturmasının ardından yurtdışına kaçtıkları iddia edilen Polat çifti bu defa da Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda 'ortaya çıktı.'

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hatayspor'u konuk ettiği maçta, stadyumdaki reklam panolarında Engin Polat'ın el konan şirketinin reklamı yayınlandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ve gazeteci duruma tepki gösterdi.

SPONSOR OLMUŞTU

İfşaat ve soruşturmadan kısa süre önce de Dilan Polat, Fenerbahçe Voleybol Takımı'yla resmi sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Etiketler
Dilan Polat Fenerbahçe
Beyaz mı kahverengi mi? Hangi yumurta daha faydalı? Aşçılar açıkladı Beyaz mı kahverengi mi? Hangi yumurta daha faydalı? Aşçılar açıkladı
İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek
İstanbul artık bize yabancı: 2.2 milyon kişi diğer şehirlere göç etti İstanbul artık bize yabancı: 2.2 milyon kişi diğer şehirlere göç etti
Fenerbahçe tribünlerinden Filistin'e destek Fenerbahçe tribünlerinden Filistin'e destek
ÇOK OKUNANLAR
En temiz kalpli 3 burç açıklandı! İçlerinde hiç kötülük yok En temiz kalpli 3 burç açıklandı
35 kilo veren oyuncu bambaşka biri oldu 35 kilo veren oyuncu bambaşka biri oldu
28 yıllık evlilik tek celsede bitti: Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer boşandı 28 yıllık evlilik tek celsede bitti
Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz
İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi İstanbul'da bir semt, 'dünyanın en havalı 40 semti' listesine girdi