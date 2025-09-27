İstanbul’da Vapur Seferlerinde Aksama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Boğazı’nda Preveze Deniz Zaferi’nin 490. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej geçişi, vapur seferlerini olumsuz etkiledi. Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’nın kararı üzerine bazı hatlarda seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Etkinlik kapsamında Boğaz trafiği aksarken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kortej geçişi nedeniyle Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında vapur seferleri yapılamayacak. Seferlerin ne zaman normale döneceği konusunda net bir saat belirtilmezken, ikinci bir duyuruya kadar iptal durumu geçerli olacak.

Duyuruda, “İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen kortej geçişi sebebiyle Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.”

Kaynak: AA