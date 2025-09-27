İstanbul’da Vapur Seferlerinde Aksama

Şehir Hatları vapurları, Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü kortej geçişi nedeniyle Boğaz hatlarında sefer yapamayacak. Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu güzergahları etkilenirken, seferler ikinci duyuruya kadar iptal edildi.

İstanbul Boğazı’nda Preveze Deniz Zaferi’nin 490. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kortej geçişi, vapur seferlerini olumsuz etkiledi. Şehir Hatları A.Ş., İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’nın kararı üzerine bazı hatlarda seferlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Etkinlik kapsamında Boğaz trafiği aksarken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, kortej geçişi nedeniyle Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında vapur seferleri yapılamayacak. Seferlerin ne zaman normale döneceği konusunda net bir saat belirtilmezken, ikinci bir duyuruya kadar iptal durumu geçerli olacak.

Duyuruda, “İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen kortej geçişi sebebiyle Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.”

Kaynak: AA

