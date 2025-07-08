İstanbul'da Ulaşımda Flaş Karar: Karşıya Geçerken Herkesin Kullandığı O Hat Artık Kaldırılıyor
İstanbul’da kıtalar arası ulaşımda önemli rol oynayan İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı 31 Temmuz’da kaldırılıyor. Araç geçişleri artık yalnızca köprüler üzerinden yapılacak, hat yerine sadece yolcu taşıyan Deniz Dolmuş seferleri başlayacak.
Kaynak: AA
İstanbul'da kıtalar arası ulaşımı deniz yoluyla sağlayan önemli hatlardan biri daha devre dışı kalıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının 31 Temmuz 2025 itibarıyla tamamen kaldırılacağını açıkladı.
ARABALI VAPUR YERİNE DENİZ DOLMUŞ GELECEK
Karar doğrultusunda artık bu hatta araç taşımacılığı yapılmayacak. Yerine, yalnızca yolcu taşımacılığına hizmet verecek Deniz Dolmuş seferleri başlatılacak. Böylece yolcular deniz ulaşımını kullanmaya devam ederken, araç geçişleri için farklı güzergâhlar devreye girecek.
ARAÇLAR İÇİN TEK ALTERNATİF KÖPRÜLER
İstinye-Çubuklu hattı, boğaz geçişinde trafiğe takılmadan hızlı bir alternatif sunuyordu. Ancak hattın kapatılmasıyla birlikte araç sahipleri artık Avrupa ve Anadolu Yakası arasında geçiş yapmak için yalnızca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi kara bağlantılarını kullanmak zorunda kalacak.