İstanbul'da Ulaşımda Flaş Karar: Karşıya Geçerken Herkesin Kullandığı O Hat Artık Kaldırılıyor

ARAÇLAR İÇİN TEK ALTERNATİF KÖPRÜLER

İstinye-Çubuklu hattı, boğaz geçişinde trafiğe takılmadan hızlı bir alternatif sunuyordu. Ancak hattın kapatılmasıyla birlikte araç sahipleri artık Avrupa ve Anadolu Yakası arasında geçiş yapmak için yalnızca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi kara bağlantılarını kullanmak zorunda kalacak.