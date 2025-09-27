Husumetlisini Öldürdü, 'İyi Hal' İndirimi Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Burdur’un Sinan Mahallesi’nde 31 Ekim 2024 gecesi eğlence mekanında karşılaşan husumetliler Ramazan Uçar (36) ile Hüseyin Mete (42) arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Uçar, yanında taşıdığı tabancayla Mete’ye 7 el ateş etti. Ağır yaralanan Mete olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli kısa süre sonra polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Burdur’da eğlence mekanında husumetlisi Hüseyin Mete’yi tabancayla öldüren Ramazan Uçar, yargılandığı davada 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ederken arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı. Uçar'ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Mete'nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı görüldü. Olay sırasında mekanda bulunanlardan birinin Ramazan Uçar'ı durdurmak istediği, içeridekilerin de saldırı anında kaçıp, kendilerini korumaya çalıştığı görüntülerde yer aldı.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Burdur 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Uçar, öldürmeyi planlamadığını, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanığın cezasını haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl 10 aya düşürdü. Ayrıca Uçar’a ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 10 ay hapis ve 2 bin 500 lira para cezası verildi.

Kaynak: DHA