Mardin'de Mahalle Kavgası Can Aldı

Mardin’in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 35 yaşındaki Veysi Demir yaşamını yitirirken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Mardin'de Mahalle Kavgası Can Aldı
Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kotek Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan çatışmada Veysi Demir (35) olay yerinde hayatını kaybetti. İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) ise yaralanarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından mahallede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

