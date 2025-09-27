Mardin'de Mahalle Kavgası Can Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Kotek Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan çatışmada Veysi Demir (35) olay yerinde hayatını kaybetti. İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) ise yaralanarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından mahallede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA