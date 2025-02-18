İstanbul'da Trafik Kilitlendi, Yoğunluk Yüzde 87'lere Çıktı

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde yağmurun da etkisiyle trafik kilitlendi. Trafik yoğunluğu yüzde 87'lere ulaştı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

İstanbul'da Trafik Kilitlendi, Yoğunluk Yüzde 87'lere Çıktı

Megakent İstanbul’da yağmurun da etkisiyle haftanın ikinci iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Yağış etkisini zaman zaman artırırken, mesai saatinin başlamasıyla ana arterler ve ara yollarda trafik durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun her iki yönünde trafik Kadıköy ve Kartal arasında ağır ilerliyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe mevkileri arasında trafik yavaş seyrederken Şile Yolu'ndaki yoğunluk Ümraniye'den Altunizade'ye kadar uzadı.

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde trafik yoğunluğu özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır Kavşağı'ndan başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir’den başlayarak köprü girişlerine kadar devam etti. Trafikten nasibini Avrasya Tüneli girişi de aldı.

İstanbul'da Trafik Kilitlendi, Yoğunluk Yüzde 87'lere Çıktı - Resim : 1

AVRUPA YAKASI DA KİLİT

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk da had safhada.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye kadar ulaştı.

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Kaynak: AA

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