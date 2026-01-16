İstanbul’da Trafik Felç Oldu! Araçlar Durma Noktasına Geldi

İstanbul’da mesai saatinin sona ermesiyle birlikte trafik adeta durma noktasına geldi.

Son Güncelleme:
İstanbul’da Trafik Felç Oldu! Araçlar Durma Noktasına Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da haftanın son iş gününde artan araç sayısı nedeniyle ana arterler ve köprü girişleri kilitlendi. Kentin birçok noktasında trafik akışı yer yer tamamen durdu. Avrupa ve Anadolu yakasında ana yolların büyük bölümü 'kırmızı' yoğunlukla işaretlenirken, köprü geçişleri sürücüler için çileye dönüştü. Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 89, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 87 olarak ölçüldü.

D-100 (E-5) kara yolunda Haramidere’den başlayan yoğunluk, Mecidiyeköy ve Haliç Köprüsü üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar kesintisiz devam ediyor. TEM Otoyolu’nda ise Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAVACIK-KARTAL HATTI DURDU

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında trafik zaman zaman tamamen dururken, TEM Otoyolu’nda Ünalan–Sultanbeyli hattındaki yoğunluk dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne geçişte trafik Kavacık’tan itibaren ağır seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK

Karayollarındaki kilitlenme, toplu taşımaya da yansıdı. Metrobüs ve Marmaray başta olmak üzere Yenikapı, Zincirlikuyu ve Uzunçayır gibi ana aktarma merkezlerinde yoğun yolcu kalabalıkları oluştu.

İstanbul'da Trafik Kilit! Araçlar Güçlükle İlerliyorİstanbul'da Trafik Kilit! Araçlar Güçlükle İlerliyorGüncel

Yılın Son Mesai Çıkışı İstanbul Kilit! Trafik Yoğunluğu Yüzde 74'e ÇıktıYılın Son Mesai Çıkışı İstanbul Kilit! Trafik Yoğunluğu Yüzde 74'e ÇıktıGüncel

İstanbul’da Trafik Kilitlendi!İstanbul’da Trafik Kilitlendi!Güncel

Etiketler
İstanbul Trafik
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ufuk Özkan'dan Kötü Haber! Kardeşi Duyurdu Ufuk Özkan'dan Kötü Haber! Kardeşi Duyurdu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Test Sonucu Çıktı Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Test Sonucu Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha
17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu
Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Şikayet Eden Parasını Geri Alacak
Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Test Sonucu Çıktı Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Test Sonucu Çıktı