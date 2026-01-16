İstanbul’da Trafik Felç Oldu! Araçlar Durma Noktasına Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da haftanın son iş gününde artan araç sayısı nedeniyle ana arterler ve köprü girişleri kilitlendi. Kentin birçok noktasında trafik akışı yer yer tamamen durdu. Avrupa ve Anadolu yakasında ana yolların büyük bölümü 'kırmızı' yoğunlukla işaretlenirken, köprü geçişleri sürücüler için çileye dönüştü. Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 89, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 87 olarak ölçüldü.

D-100 (E-5) kara yolunda Haramidere’den başlayan yoğunluk, Mecidiyeköy ve Haliç Köprüsü üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar kesintisiz devam ediyor. TEM Otoyolu’nda ise Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

KAVACIK-KARTAL HATTI DURDU

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kozyatağı ile Kartal arasında trafik zaman zaman tamamen dururken, TEM Otoyolu’nda Ünalan–Sultanbeyli hattındaki yoğunluk dikkat çekti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne geçişte trafik Kavacık’tan itibaren ağır seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK

Karayollarındaki kilitlenme, toplu taşımaya da yansıdı. Metrobüs ve Marmaray başta olmak üzere Yenikapı, Zincirlikuyu ve Uzunçayır gibi ana aktarma merkezlerinde yoğun yolcu kalabalıkları oluştu.