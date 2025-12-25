İstanbul'da Trafik Kilit! Araçlar Güçlükle İlerliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü’nden başlayarak Zincirlikuyu yönünde trafik ağır ilerliyor. Aynı noktadan Avcılar istikametine doğru da yoğunluk dikkat çekiyor. Basın Ekspres Yolu ve O-3’te trafik çift yönlü sıkışık seyrederken, Avcılar-TÜYAP arasında araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu’nda ise Mahmutbey gişelerinde Edirne yönünde, Esenyurt gişelerinde ise Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor. Sahil yolları ve TEM bağlantılarında da zaman zaman dur-kalk trafiği gözleniyor.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Anadolu Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü öncesinde trafik yoğunluğu artmış durumda. Her iki köprünün bağlantı yollarında araçlar ağır ilerlerken, Avrupa Yakası’na dönüşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk Uzunçayır’dan itibaren başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında ise trafik her iki yönde de yavaş seyrediyor.

ANADOLU YAKASI’NDA D-100 VE OTOYOLLAR YOĞUN

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy-Kartal hattında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Pendik ve Tuzla’da da zaman zaman trafik sıkışıyor. Şile Otoyolu’nun Üsküdar-Ümraniye kesiminde ve TEM Otoyolu’nda Ataşehir-Sancaktepe arasında araç yoğunluğu dikkat çekiyor.

TEM Otoyolu’nda Edirne istikametinde Tuzla’dan Sancaktepe’ye kadar bazı noktalarda yoğunluk yaşanırken, sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA KALABALIK VAR

Trafikteki yoğunluk toplu taşımaya da yansıdı. Her iki yakada bazı ana duraklarda yolcu yoğunluğu gözlenirken, özellikle aktarma merkezlerinde kalabalıklar oluştu.

Kaynak: Haber Merkezi