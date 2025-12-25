Şam’dan Flaş Terör Örgütü SDG Açıklaması: ‘Temasları Askıya Aldık’ Diyerek, Tarih Verdiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) hükümet açısından müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerde ısrar etmesi nedeniyle taraflar arasında anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

'NİHAİ YANIT 28’İNDE VERİLECEK'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz” denildi.

TEMASLAR DURDURULDU

Açıklamada, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki temasların şu aşamada askıya alındığı bildirildi.

ABDİ, 'ORTAK ANLAYIŞA ULAŞTIK' DEMİŞTİ

Terör örgütü SDG lideri Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle sürdürülen temaslarda askeri ve idari alanlarda önemli bir mutabakat zemini oluştuğunu belirtmişti. Abdi, Rojava’nın Tabka kentinde gerçekleştirilen “Özerk Yönetim Müzakere Komitesi İstişare Heyeti” toplantısına gönderdiği video mesajda, görüşmelerin belirli başlıklarda somut ilerleme sağladığını dile getirmişti.

Abdi, askeri kanatta gelinen noktayı, “Askeri güçlerin genel çıkarlar doğrultusunda birleştirilmesi (entegrasyonu) konusunda Şam ile ortak bir anlayışa ulaştık” sözleriyle özetledi.