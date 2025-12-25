Ortaokul Öğrencisi Tüfekle Vurmuştu: Okul Müdürü Ender Kara'dan İyi Haber

Mersin’in Anamur ilçesinde bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara’nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tüfekle vurularak hastaneye kaldırılan Kara, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alındı. Kara'yı, Mersin Valisi Atilla Toros ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü.

Olay, Anamur ilçe merkezinde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okul müdürü Ender Kara, geçen hafta okula elektrikli bisikletle gelen 12 yaşındaki öğrenci M.K.’yi uyardı. Bu uyarının ardından M.K., 22 Aralık günü okula tüfekle geldi.

Sabah saatlerinde okul bahçesinde öğrencileri karşılayan müdür Ender Kara’ya ateş eden M.K.’nin saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, önce Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

KARACİĞERİ PARÇALANDI, AMELİYAT EDİLDİ

Saldırı sonucu karaciğeri parçalanan Ender Kara acil ameliyata alındı. İki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Kara, hayati tehlikeyi atlattı ve normal servise çıkarıldı.

BABA VE OĞUL TUTUKLANDI

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında öğrencinin babası Y.K. (55) de savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Baba ve oğul, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ TOROS’TAN HASTANE ZİYARETİ

Mersin Valisi Atilla Toros, normal servise alınan okul müdürü Ender Kara’yı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kara, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile telefonda görüştü. Bakan Tekin, Kara’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA

