Diyarbakır'da Peynir Üretim Tesisinde Büyük Patlama! Yaralılar Var
Diyarbakır'da, peynir üretimi yapılan tesiste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Korkunç patlama Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'ndeki bir peynir üretim tesisinde meydana geldi.
Tek katlı tesisin kalorifer kazanında yaşanan patlamada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: