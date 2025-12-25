Diyarbakır'da Peynir Üretim Tesisinde Büyük Patlama! Yaralılar Var

Diyarbakır'da, peynir üretimi yapılan tesiste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç patlama Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'ndeki bir peynir üretim tesisinde meydana geldi.

Tek katlı tesisin kalorifer kazanında yaşanan patlamada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

