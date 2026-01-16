Ufuk Özkan'dan Kötü Haber! Kardeşi Duyurdu

Acil karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, donör olmak için yapılan testlerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Aile, yeni bir donör bulunması için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Son Güncelleme:
Ufuk Özkan'dan Kötü Haber! Kardeşi Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siroz teşhisi sonrası durumu ağırlaşan ve acil karaciğer nakli kararı verilen oyuncu Ufuk Özkan’dan kötü haber geldi. Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, donör olmak için yapılan testlerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu. Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLENİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi sürerken, çok sayıda sanatçı ve vatandaş sosyal medya üzerinden donör çağrısında bulunmuştu. Umut Özkan, destek mesajları için teşekkür ederek şu aşamada herhangi bir kan ihtiyacının bulunmadığını belirtti. Açıklamasında, uygun bir donör bulunması halinde gerekli olması durumunda gönüllülerle doğrudan iletişime geçeceğini vurgulayan Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan’ın da kamuoyuna teşekkürlerini iletti.

Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Nasıl? Kardeşi Son Durumu PaylaştıUfuk Özkan’ın Sağlık Durumu Nasıl? Kardeşi Son Durumu PaylaştıMagazin

Ufuk Özkan İçin Kritik Karar! Ailesi DuyurduUfuk Özkan İçin Kritik Karar! Ailesi DuyurduGüncel

2 Gün Boyunca Yoğun Bakımda Kalmıştı! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Hali Gündem Oldu2 Gün Boyunca Yoğun Bakımda Kalmıştı! Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Hali Gündem OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ufuk Özkan
Son Güncelleme:
Beyoğlu’nda İki Grup Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 11 Gözaltı Beyoğlu’nda İki Grup Arasında Silahlı Kavga! 1 Ölü, 11 Gözaltı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bakan Uraloğlu Detayları Verdi... Esenboğa'da Kapasite Artışı Devreye Giriyor Esenboğa'da Kapasite Artışı Devreye Giriyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha
Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Şikayet Eden Parasını Geri Alacak
17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu
Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak