Ufuk Özkan'dan Kötü Haber! Kardeşi Duyurdu

Siroz teşhisi sonrası durumu ağırlaşan ve acil karaciğer nakli kararı verilen oyuncu Ufuk Özkan’dan kötü haber geldi. Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, donör olmak için yapılan testlerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu. Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlandı. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLENİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Ünlü oyuncunun hastanedeki tedavisi sürerken, çok sayıda sanatçı ve vatandaş sosyal medya üzerinden donör çağrısında bulunmuştu. Umut Özkan, destek mesajları için teşekkür ederek şu aşamada herhangi bir kan ihtiyacının bulunmadığını belirtti. Açıklamasında, uygun bir donör bulunması halinde gerekli olması durumunda gönüllülerle doğrudan iletişime geçeceğini vurgulayan Umut Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan’ın da kamuoyuna teşekkürlerini iletti.

