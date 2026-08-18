İstanbul’da Trafiği Kilitleyen 3 İlçe Yer Altından Birleşiyor! Bakan Uraloğlu 14 İstasyonu Dev Metro Hattının Güzergahını Açıkladı

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İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey aksındaki ulaşım sorununu kökten çözecek tarihi bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan projeye göre, Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın inşasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. 17,5 kilometre uzunluğunda planlanan ve tam 14 istasyondan oluşacak hat, Anadolu Yakası'nın kuzey-güney yönündeki ulaşım ağını birbirine bağlayacak.

BAKAN URALOĞLU GÜZERGAHI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, projenin yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini anımsattı.

Uraloğlu, "İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlanan hat, 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a kadar uzanacak hattımızla İstanbul'un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Hattın Ümraniye İstasyonu'ndan başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu Caddesi, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele duraklarını kapsayacağını bildiren Uraloğlu, hattın Beykoz İskele'den sonra iki kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme'ye ulaşacağını, böylece toplam 14 istasyonla hizmet vereceğini kaydetti.

SAĞLIK, EĞİTİM VE İDARİ MERKEZLERE KOLAY ERİŞİM



Uraloğlu, proje kapsamında söz konusu istasyonların yanı sıra bir yer altı depo tesisi de inşa edileceğini ifade ederek, hattın güzergahındaki yerleşim alanlarının yanında sağlık, eğitim ve idari merkezlere ulaşımı da kolaylaştıracağını vurguladı.

DENİZ VE KARA YOLU ENTEGRE OLACAK

Yeni hattın İstanbul'un mevcut ve yapımı devam eden raylı sistem ağıyla bağlantılı şekilde planlandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayacağız. Hattımız ayrıca Bosna Bulvarı'nda Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk- Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü metrosuyla buluşacak. Beykoz İskele'de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlanacak. Ümraniye'den Beykoz'a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu Yakası'nın kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek, farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül ulaşım ağı oluşturacağız."

Kaynak: AA