İstanbul'da Şişelerce Sahte İçki Ele Geçirildi

İstanbul Güngören'de sahte ve kaçak içki satışlarına ilişkin yapılan denetimlerde, şüpheli araç içerisinde 9 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayda bir kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da Şişelerce Sahte İçki Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son zamanlarda can kayıplarına yol açan ve sağlık açısından tehlike uyandıran sahte ve kaçak içki satışlarına ilişkin tespit edilen şüphelilere ve adreslerine denetleme yapmaya devam ediyor.

Son olarak dün Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir denetim gerçekleştirildi. Sahte alkol içki yapıldığının belirlendiği o adreste, park halinde şüpheli bir araç bulundu.

Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramalarda, aracın bagaj kısmından su şişelerine doldurulmuş vaziyette sahte içki satışı yaptığı tespit edildi. Olay yerinde yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Araç içerisinde devam eden ve yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, toplam 9 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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