İstanbul'da Sağanak Vurdu: Üsküdar’ın Ünlü Gastronomi Sokağı Göle Döndü

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Mega kent İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli sağanak yağış, Üsküdar ilçesinde altyapıyı felç etti.

Aniden bastıran ve metrekareye kısa sürede yoğun yağış bırakan sağanak, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Yağıştan en çok nasibini alan yer ise ilçenin kalbi sayılan Uncular Caddesi'ndeki ünlü Gastronomi Sokağı oldu.

RÖGARLAR TAŞTI

Yükselen su seviyesi, sokaktaki bazı kafe ve restoranların girişlerine kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yağmur suyunu vidanjör yardımıyla tahliye etti.

Kafe işletmecisi Feride Benna Taşcı, yağmurun ardından kısa sürede sokağı su bastığını, sokakta bulunan rögarın taştığını anlatarak, yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını istedi.

Öte yandan, sağanağın ardından Salacak Sahili'nde suyun renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü.

Kaynak: AA