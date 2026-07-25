Muğla’da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 228 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında 5 hektar ziraat ve ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA