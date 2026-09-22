İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Alarmı: Metrekareye 100 Kg Yağış Bekleniyor

AKOM, İstanbul ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yağışların yer yer çok kuvvetli olması ve metrekareye 60 ila 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

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İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Alarmı: Metrekareye 100 Kg Yağış Bekleniyor
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Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu. Sabah saatlerinde yerel (Tuzla, Çekmeköy Şile) görülen yağışların öğleden sonra etkisini arttırması, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli şekilde (20-40 kg/m2) etkili olması beklenirken sıcaklıkların akşam saatlerine kadar azalarak 16 dereceler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Alarmı: Metrekareye 100 Kg Yağış Bekleniyor - Resim : 1

YARIN GECEYE KADAR SÜRECEK

AKOM’un tahminlerine göre; çarşamba gece saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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