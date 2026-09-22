Yıllar Sonra Gelen Aleyna Çakır Kararı: Ümitcan Uygun'a 4 Yıl Hapis Cezası

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Türkiye’nin gündeminden düşmeyen ve kadın cinayetleri ile şüpheli ölümler dosyasının en önemli simgelerinden biri haline gelen Aleyna Çakır (Sema Esen) davasında bugün karar duruşması yapıldı.

Ankara Keçiören'deki evinde 3 Haziran 2020 tarihinde boynunda bornoz askısıyla ölü bulunan genç kadının davasında, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hükmünü verdi. Cumhuriyet savcısının "eziyet" ve "intihara teşvik" suçlarından toplam 15 yıla kadar hapis istediği dosyada mahkeme, Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verirken, "eziyet etme" suçundan beraatine hükmetti.

'ÖMÜR BOYU MÜEBBET ALSIN!'

Duruşmaya başka bir cinayet davasından dolayı halihazırda hükümlü bulunan sanık Ümitcan Uygun cezaevinden katılırken, Sema Esen’in acılı ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin davaya katılma talebi reddedilirken, söz alan Esen ailesi sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Baba Mehmet Esen, "Şikayetim devam ediyor, adalete güveniyorum. Çocuğumu nasıl öldürdüyse cezasını çeksin" derken; gözyaşlarına hakim olamayan anne Hatun Esen ise salonda feryat ederek, "Şikayetçiyim. Ömür boyu müebbet almasını, gün yüzü görmemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

'VİCDANIM RAHAT, HALA SEVİYORUM'

Mahkemede son savunmasını gerçekleştiren sanık Ümitcan Uygun ise suçlamaları tamamen reddederek kendini savundu. Olay gününe kadar karakol yüzü görmediğini iddia eden Uygun, salondakileri isyan ettiren şu savunmayı yaptı:

"Ben Aleyna’yı tanıdığımda ailesinden kimseyle konuşmuyordu. Bir gün yanımdayken annesi için ağladı, gidip annesiyle barıştırdım. Ben o kadar eziyet ettiysem, şiddet uyguladıysam neden ailesine söylemedi? Tanıklar, ‘Elinden parasını alırdı, fuhşa yönlendirirdi’ diyor; böyle bir şey mümkün değil. Ben onun için ailemi silmiştim. Ben hiçbir kadının ölümüne sebep olmadım, vicdanım rahat. Ben suçsuzum, bu konularla hiç alakam yok. Ben zaten evlenme niyetindeydim, aynı evde yaşıyorduk. Hala da seviyorum."

İNTİHARA TEŞVİKTEN 4 YIL HAPİS

Avukat beyanlarının ardından dosyayı karara bağlayan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Ümitcan Uygun’u "intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan suçlu bularak 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, "eziyet etme" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu maddeden sanığın beraatine karar verdi.

Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü davasından da halihazırda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uygun, bu yeni 4 yıllık cezanın da eklenmesiyle cezaevinde kalmaya devam edecek. Esen ailesinin avukatları, "eziyet" suçundan verilen beraat kararını ve 4 yıllık cezayı az bularak davayı üst mahkemeye (İstinaf) taşıyacaklarını duyurdu.

Kaynak: DHA