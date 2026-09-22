Manisa'daki Saldırıya İlişkin 92 Hesaba Erişim Engeli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyada 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlediği tespit edilen 92 hesabın erişime kapatıldığını duyurdu.

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Manisa'daki Saldırıya İlişkin 92 Hesaba Erişim Engeli
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İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okula gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırının ardından sosyal medya platformlarında provokatif içerik paylaşan 92 X hesabı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işlediği değerlendirilen söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.

Kaynak: DHA

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