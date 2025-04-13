İstanbul'da 'Komşu' Dehşeti! Bıçaklayarak Öldürdü, Sebebi Şoke Etti

Üsküdar'da komşular arasındaki "evinin önüne çöp atma" tartışması cinayetle sonuçlandı. Komşusu tarafından bıçaklanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan ise polise teslim oldu.

İstanbul'da 'Komşu' Dehşeti! Bıçaklayarak Öldürdü, Sebebi Şoke Etti

Türkiye'de giderek artan şiddet olayları toplumda endişe taratırken, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dün gece yaşanan cinayet kan dondurdu. Saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde, 2 çocuk babası Kenan Hamarat ile komşusu arasında "evinin önüne çöp atma" anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın giderek büyümesinin ardından Kenan Hamarat, oradan uzaklaşmak için girdiği restoranda, kendisini takip ettiği iddia edilen komşusu tarafından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 'Komşu' Dehşeti! Bıçaklayarak Öldürdü, Sebebi Şoke Etti - Resim : 1

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından, ağır yaralandığı tespit edilen Kenan Hamarat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arkasından hastaneye kaldırıldı. Hamarat, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırgan ise bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Saldırgan, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da 'Komşu' Dehşeti! Bıçaklayarak Öldürdü, Sebebi Şoke Etti - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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