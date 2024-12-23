İstanbul’da IŞİD’e Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında IŞİD silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt adına para toplayıp Türkiye'ye getirme ve paranın çatışma bölgelerine aktarılmasına aracılık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

7 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizm finansmanı kanununa muhalefet suçlarından yapılan çalışmada, 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sabah saat 07.30 sıralarında 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Bir şüphelinin evinde yapılan aramada ise, 55 bin Euro nakit para ele geçirildi.

Kaynak: DHA