İstanbul'da ikinci Eros vakası: Önce annesini şimdi de Tontik'i öldürdüler

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi'ndeki Akbaşlar Sitesi 5-6-7 bloklar arasında kedi katliamı yaşandı.

Medyatava'da yer alan habere göre, sitede yaşayanların beslediği Tontik isimli kedi başına vurularak öldürülmüş şekilde merdiven boşluğunda bulundu. Site sakinleri yaşananlara tepki gösterirken Tontik'in annesinin de benzer şekilde geçtiğimiz aylarda öldürüldüğü belirtildi.

'KATİL YA DA KATİLLER ARAMIZDA' TEDİRGİNLİĞİ

"Cani ya da caniler aramızda geziyor" diyen sitede yaşayanlar site yönetimini suçlarken Tontik'in annesinin öldürülmesinin ardından siteye kamera takılmasını istediklerini ancak bu talebin site yönetimi tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Güvenlik kamerası olmadığı için Tontik'in ve annesinin katili ya da katillerinin bulunmasının zor olduğunu belirten mahalleli, "Artık bu cani ile aynı yerde bulunmak istemiyoruz, çocuklarımız ve kendimiz için endişeliyiz, korkuyoruz" dediler.

Hayvanseverlerin Tontik ve annesini site dışarısında 3 senedir beslediği öğrenildi.