İstanbul'da ikinci Eros vakası: Önce annesini şimdi de Tontik'i öldürdüler

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde bulunan Akbaşlar Sitesi'nde ikinci Eros vahşeti yaşandı. Sitede yaşayanların beslediği kedi Tontik öldürüldü.

Son Güncelleme:
İstanbul'da ikinci Eros vakası: Önce annesini şimdi de Tontik'i öldürdüler

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi'ndeki Akbaşlar Sitesi 5-6-7 bloklar arasında kedi katliamı yaşandı.

Medyatava'da yer alan habere göre, sitede yaşayanların beslediği Tontik isimli kedi başına vurularak öldürülmüş şekilde merdiven boşluğunda bulundu. Site sakinleri yaşananlara tepki gösterirken Tontik'in annesinin de benzer şekilde geçtiğimiz aylarda öldürüldüğü belirtildi.

'KATİL YA DA KATİLLER ARAMIZDA' TEDİRGİNLİĞİ

"Cani ya da caniler aramızda geziyor" diyen sitede yaşayanlar site yönetimini suçlarken Tontik'in annesinin öldürülmesinin ardından siteye kamera takılmasını istediklerini ancak bu talebin site yönetimi tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Güvenlik kamerası olmadığı için Tontik'in ve annesinin katili ya da katillerinin bulunmasının zor olduğunu belirten mahalleli, "Artık bu cani ile aynı yerde bulunmak istemiyoruz, çocuklarımız ve kendimiz için endişeliyiz, korkuyoruz" dediler.

Hayvanseverlerin Tontik ve annesini site dışarısında 3 senedir beslediği öğrenildi.

Etiketler
Eros
Son Güncelleme:
Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim
Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor
CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış
Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Eskişehir'de deprem! AFAD paylaştı! Eskişehir'de deprem! AFAD paylaştı!
Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı: Kente giriş-çıkışa da izin verilmeyecek Van ve Bitlis'te 15 gün gösteri yasağı
İYİ Parti'de Akşener krizi; "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti" "Kurmaylarıyla arasındaki kriz derinleşti"
CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış
Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim