CHP, itiraz ediyor; Oylar Ümraniye'de eksik yazılmış

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Ümraniye'de AKP'li İsmet Yıldırım 174 bin 555 oyla yüzde 42.45'lik oy oranına ulaşırken, CHP'li Aykut Erdoğdu 165 bin 054 oyla yüzde 40.14'te kaldı.

Seçim sonuçlarına itiraz eden Erdoğdu, listelerde yapılan kaydırma nedeniyle 1.195 oylarının eksik yazıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Erdoğdu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ümraniye’de 1.195 oyumuz kaydırma sonucu eksik yazılmış. Bunlar ilk tespitlerimiz ve düzelttik. İncelemeye devam ediyoruz."

Erdoğdu daha önce de yaptığı açıklamada, CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılması kararı alındığını, fakat Ümraniye'de aynı talebin reddedildiğini belirterek, "Aynı ilde aynı konuda iki farklı karar verilemez. Sonuna kadar takipçisi olacağız" demişti.

Erdoğdu'nun itirazı sonrası Ümraniye seçim sonuçlarının netleşmesi için YSK'nın vereceği karar bekleniyor.