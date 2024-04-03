Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim

Van'da DEM Partili Zeydan'ın mazbatasının yarısından az oy alan AKP adayına verilmesine AKP içinden de itiraz geldi. Eski Hakkari Milletvekili Özbek, Arvas'a çağrı yaparak "Vicdanı yaralar..." dedi.

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Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim

Van'da yüzde 55 oy alarak belediye eş başkanlığına seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'nın mazbatasının yüzde 27'de kalan AKP Adayı Abdulahat Arvas'a verilmesinin ardından tartışma ve protestolar sürüyor.

Muhalefetin 'darbe' olarak nitelediği karara AKP içinden de itiraz geldi. AK Parti'de faaliyetlerini sürdüren eski Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, 'kardeşim' diyerek seslendiği Abdulahat Arvas'a "o koltuğa oturma" çağrısı yaptı.

Özbek sosyal medya hesabından Arvas'ı da etiketleyerek şunları yazdı: "Kardeşim @ArvasAbdulahat milletin desteği olmadan yönetime gelmek vicdanı yaralar. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim gecesi konuşmasını hatırlamanı isterim: ‘milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız’

AKP olarak tüm çabalarımıza rağmen Vanlı vatandaşlarımız tercihini Abdullah Zeydandan yana kullanmıştır Bize düşen milletimizin seçimine saygı göstermek ve önümüzdeki seçimler için çalışmaktır Adını aileni tüm Vanlıları düşünerek bu karardan bir an önce vazgeçmeni dilerim."

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Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim Eski AKP'li vekilden Arvas'a Van çağrısı: Bir an önce vazgeçmeni dilerim