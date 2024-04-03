Kulis: AKP'lilerin en çok suçlamak istedikleri isim Mehmet Şimşek

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, AKP'nin büyük hezimete uğradığı yerel seçim sonrası suçlu arayışını başlattığı yazdı. Yetkin, partinin Mehmet Şimşek üzerinde yoğunlaştığını iddia etti.

Kulis: AKP'lilerin en çok suçlamak istedikleri isim Mehmet Şimşek

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, seçim sonrası ilk skandalın Van'da patladığını belirterek, "Kararın gerekçesi Adalet Bakanlığının 29 Mart günü mesai saatinin bitimine dakikalar kala YSK’ya yaptığı bir başvuruda, Zeydan’ın daha önce kaldırılmış seçme ve seçilme hakkı yasağına itiraz etmesi. Daha önce Zeydan’ın adaylığını yasal engel bulmayarak onaylayan YSK’nın AK Partili Arvas’ın itirazını kabul etmesi ortada Adalet Bakanlığı kademelerinde son dakikada seçime müdahale amaçlayan bir kumpasın varlığı kuşkusu doğuruyor" diye yazdı.

AKP'de 31 Mart yenilgisi sonrası suçlu arayışının başladığını kaydeden Yetkin, "Aslında AK Partililerin en çok suçlamak istedikleri isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ah o Şimşek! Eğer vanaları sonuna kadar açıp işçilere, emeklilere maaş artışlarına izin vermiş olsaydı, sandığa gidip belediye başkanlıklarını yine AK Partiye kazandırabilirlerdi. Şimşek’i Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da desteklemişti ve aslında Erdoğan “yapılsın” dendiğinde her ne pahasına olursa olsun yapılacağını günah keçisi arayışındakiler de biliyordu" ifadelerini kullandı.

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