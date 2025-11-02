İstanbul’da Bölgesel Diplomasi Zirvesi: Bakan Fidan İsrail’e Baskı Çağrısı Yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla Gazze’deki ateşkes ve insani krizleri görüşmek üzere kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Fidan, İsrail’in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı duruşunu vurgulayacak.

Fidan, Önemli Bölgesel Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katılımıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

GAZZE ATEŞKESİ MASADA

Toplantının gündeminde Gazze’deki ateşkesin son durumu ve bölgede yaşanan insani kriz bulunuyor. Fidan’ın, İsrail’in ateşkesi sona erdirmek için gerekçeler öne sürdüğünü vurgulaması ve uluslararası toplumun provokatif eylemlere karşı kararlı durması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

MÜSLÜMAN ÜLKELER ARASINDA EŞGÜDÜM VURGUSU

Ateşkesin kalıcı barışa dönüştürülmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemine değinecek olan Fidan’ın, Gazze’ye gönderilen insani yardımın yetersiz olduğunu ve İsrail’in sorumluluklarını yerine getirmediğini de gündeme getirmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan’ın, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılmasının hem insani hem de hukuki bir zorunluluk olduğunu vurgulaması ve bu konuda İsrail’e baskı yapılması gerektiğini belirtmesi bekleniyor. Ayrıca, Gazze’nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından sağlanmasına yönelik düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini aktaracağı ifade ediliyor.

Fidan’ın, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve iki devletli çözüm vizyonunun sürdürülmesinin önemine değinmesi, ayrıca BM platformlarında atılacak adımlar ve yakın eş güdümün sürdürülmesi gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

ÜLKELER ARASI ÖNCEKİ TEMASLAR

Toplantıya katılacak ülkelerin temsilcileri, 23 Eylül’de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında New York’ta ABD Başkanı Donald Trump ile lider düzeyinde bir araya gelmişti.

