Bakan Fidan’dan Kritik Temas! Gazze’de Ateşkes ve İnsani Yardım Masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze’deki ateşkes süreci, bölgedeki insani durum ve yardım faaliyetlerinin koordinasyonu ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Gazze’deki ateşkes süreci, insani yardımın ulaştırılması ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

GAZZE’DEKİ DURUM MASAYA YATIRILDI

İstanbul’da yapılan görüşmede, Gazze’de yaşanan insani krizin hafifletilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Taraflar, bölgede kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sivil halkın korunması ve yardımların kesintisiz ulaştırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin Gazze’deki insani dramın sona erdirilmesi ve barışın yeniden tesis edilmesi için arabulucu rolünü sürdürdüğünü belirtti.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VURGULANDI

Bakan Fidan’ın Hamas yetkilileriyle yaptığı bu temas, Türkiye’nin bölgesel diplomasi trafiği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ankara’nın, Gazze’deki ateşkes sürecinin kalıcı hale gelmesi ve uluslararası yardımların koordinasyonu konusunda aktif diplomatik girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

