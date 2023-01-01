İstanbul'da bazı vapur seferleri sis nedeniyle iptal

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

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İstanbul'da bazı vapur seferleri sis nedeniyle iptal

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Çubuklu-İstinye (Arabalı) ve Anadolu Kavağı-Üsküdar seferlerinin sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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