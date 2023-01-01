Cumhuriyet savcısı evinde ölü bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Cumhuriyet savcısı evinde ölü bulundu

Uzun süre Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.

Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı evinde ölü bulundu - Resim : 1

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
2 eşini öldüren erkek tahliye oldu, bir kadını daha öldürdü Güncel 01 Ocak 2023 09:57
Bugün hava nasıl olacak? Güncel 01 Ocak 2023 09:39
Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi Güncel 01 Ocak 2023 09:08
Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı Güncel 31 Aralık 2022 23:52
ÇOK OKUNANLAR
2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu 2023'te memur ve emekliyi bekleyen yeni rakamlar belli oldu
3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı 3600 ek gösterge düzenlemesinde hesaplar sil baştan: 'Yüzde 30' detayı
Araştırma yayımlandı: Koronavirüsten ölenlere otopsi yapıldı, sonuçlar dikkat çekti Koronavirüsten ölenlere otopsi yapıldı, sonuçlar dikkat çekti
Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti
Yeni vergiler, yeni yasalar... Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede