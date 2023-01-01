Cumhuriyet savcısı evinde ölü bulundu
Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.
Uzun süre Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.
Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme:
2 eşini öldüren erkek tahliye oldu, bir kadını daha öldürdü Güncel 01 Ocak 2023 09:57
Bugün hava nasıl olacak? Güncel 01 Ocak 2023 09:39
Alkollü sürücü aynı saat içerisinde 2 defa ceza yedi Güncel 01 Ocak 2023 09:08
Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı Güncel 31 Aralık 2022 23:52