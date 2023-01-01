Meteoroloji'den uyarı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak'a ilişkin hava tahminleri belli oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği kaydedilirken Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ocak!a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 5°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 7°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık