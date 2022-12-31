Büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı

Yeni yıla dakikalar kala Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi de sahiplerini buldu.

4 ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

200 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet numarası 6-5-3-0-3-0-3 oldu. Büyük ikramiye dört çeyrek bilete çıktı.

Biletin satıldığı şehirler şöyle: Giresun, İstanbul ve Bursa oldu. Bir diğer bilet ise Online olarak satın alınan bir bilet.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

10 BİN TL ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango Sonuçları 2023: 10.000 TL Kazandıran Numaralar Belli Oldu. Sıfır ile başlayanlar şöyle:

0006862, 0041066, 0045711, 0071423, 0132943, 0151319, 0189879, 0200147, 0201757, 0221178, 0230755, 0243751, 0279871, 0319042, 0331355, 0339030, 0340595, 0508948, 0539652, 0561493, 0574159, 0611908, 0639622, 0650956, 0681449, 0764886, 0955846, 0979727, 0981292, 0999297

20 BİN TL ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango Sorgulama: 20.000 TL Kazandıran Numaralar Belli Oldu. Sıfır ile başlayanlar şöyle:

0045801, 0058657, 0130244, 0140945, 0145639, 0227666, 0230276, 0248208, 0251828, 0268537, 0315846, 0339112, 0613316, 0702454, 0738233, 0759292, 0793980, 0872162, 0907135, 0909200, 0982833