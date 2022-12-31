Sabiha Gökçen'de uçuşlar durduruldu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağı çeken bir aracın arızalanması nedeniyle uçuşlar, geçici süreliğine durduruldu.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), havalimanındaki uçuşları geçici süre durdurdu.
HEAŞ'tan edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı çeken yer aracının arızalanması nedeniyle uçak pistte kaldı.
Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek uçaklar, bir süre havada tur attı.
NORMALE DÖNDÜ
Arızalanan araç, pistten çekilmesinin ardından havalimanındaki operasyonlar normale döndü.
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